رياضة | قبل انطلاق الدوري الكويتي.. إصابة 20 لاعب بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل انطلاق الدوري الكويتي.. إصابة 20 لاعب بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للرياضة ⁧الكويتية،⁩ إصابة 20 لاعباً بفيروس ⁧كورونا الخطير، بعد نتائج الفحص الطبي الأخير، استعداداً لعودة النشاط المحلي.

كان الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أعلن استكمال الموسم الكروي الحالي 2019-2020، 10 أغسطس (آب) المقبل، وذلك بعد مخاطبة اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة الصحة الكويتية، والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية.

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وأضاف الاتحاد في بيان صحافي، عقب اجتماع مجلس الإدارة برئاسة أحمد اليوسف الصباح، أن الحضور اعتمد بالاجماع بطولة الدوري في الموسم المقبل، بنظام دوري الدمج من دور واحد.

وأشار إلى أنه سيتم تصنيف الفرق في دوري الدمج إلى قسمين، بواقع 10 في الدوري الممتاز، وخمسة فرق في دوري الدرجة الأولى، على أن يقام الدوري الممتاز من قسمين، فيما يقام دوري الدرجة الاولى من أربعة أقسام.

ولفت الى أن مجلس ادارة الاتحاد، قرر إقامة بطولتي كأس الأمير، وكأس ولي العهد بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.