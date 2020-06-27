رياضة | بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.. ماذا قدم الساحر البرازيلي "فيرمينو" مع ليفربول هذا الموسم؟

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.. ماذا قدم الساحر البرازيلي "فيرمينو" مع ليفربول هذا الموسم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُعد البرازيلي روبرتو فيرمينو أحد أضلاع مثلث الرعب في فريق ليفربول الإنجليزي مع زميليه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، حيث يعتبر الثلاثة من الركائز الرئيسية الذي يعتمد عليهم الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق بشكل أساسي في المباريات وتحقيق الانتصارات الهامة لليفر في مختلف البطولات.

وساهم نجم البرازيل بشكل كبير وفعال مع باق زملائه بالفريق في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة التاسعة عشر في تاريخه هذا الموسم، بعد تصدر الريدز جدول ترتيب البطولة برصيد 86 نقطة، مستغلا تعثر منافسه مانشستر سيتي أمام تشيلسي وخسارته 2-1 وتجمد رصيده عند 63 نقطة قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

وتوج "فيرمينو" بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولي في تاريخه، بينما رفع رصيد بطولاته مع ليفربول لـ 4 بطولات حيث سبق وحصد معه (كأس العالم للأندية – دوري أبطال أوروبا- السوبر الأوروبي).

- أرقام نجم البرازيل مع ليفربول هذا الموسم

Advertisements

شارك "فيرمينو" في 45 مباراة مع ليفربول بالموسم الحالي في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية 3478 دقيقة، وسجل 11 هدفًا، وصنع 12 هدفًا، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.

خاض صاحب الـ28 عامًا، 31 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وبلغ دقائق اللعب الفعلية له 2561 دقيقة، وسجل 8 أهداف، وصنع 7 أهداف، بينما شارك في 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا بواقع 629 دقيقة لعب، سجل هدف وحيد وصنع 4 أهداف.

شارك في مباراة وحيدة بكأس السوبر الإنجليزي، ومباراتين بكأس الإتحاد الإنجليزي، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

بينما خاض اللاعب مباراة بكأس السوبر الأوروبي وصنع هدف، وشارك في مباراتين بكأس العالم للأندية وسجل هدفين.