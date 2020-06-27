شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الثانية من لاعبي الأهلي تؤدي مرانها على ملعب التتش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاضت المجموعة الثانية من الفريق الأول للنادي الأهلي مرانًا قويًا، صباح اليوم السبت، بملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.
وضمت المجموعة كلًا من رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي، ومحمود متولي ومحمود وحيد، ومحمد شكري وعربي بدر، كما أوضح الموقع الرسمي للنادي.
وأجرت المجموعة وحدات بدنية متنوعة بإشراف من المدرب العام ديفيد سيزا، كما قامت بتدريبات بالكرة، في الوقت الذي أدى فيه الحارسان شريف إكرامي وعلي لطفي تدريبات فنية قوية مع مدرب الحراس يانكون ميشيل.
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