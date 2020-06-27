عاجل.. ريال مدريد يفجر مفاجأة بشأن رحيل حكيمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن تطور جديد بشأن مستقبل المغربي أشرف حكيمي، ظهير ريال مدريد المعار إلى بوروسيا دورتموند.



وكانت العديد من التقارير، قد أكدت مؤخرًا أن حكيمي سينتقل إلى إنتر ميلان، نظير 40 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت تبلغ 5 ملايين يورو.

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ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد يؤكد أن لم يصله أي عرض بشأن التعاقد مع حكيمي، خلال الميركاتو الصيفي.

وأشارت إلى أنه رغم ذلك، فإن حكيمي يفضل بالفعل الانتقال إلى إنتر ميلان في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن مجلس إدارة ريال مدريد سيتحدث أولًا مع حكيمي، ثم يعقد جلسة مع الجهاز الفني بقيادة زين الدين زيدان، وستكون الخطوة الأخيرة هي دراسة العروض المرتقبة للظهير المغربي