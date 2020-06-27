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كارتيرون يقسم مراحل تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهتى الرجاء

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق جهز خطته لعودة التدريبات الجماعية للفريق، عند قرار مجلس إدارة النادى بتلك المسألة لكي يستعد الفريق لمواجهتى الرجاء المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، المنتظر تحديد موعدها خلال الأسبوع الجارى من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

 

وأوضح المصدر ذاته أن كارتيرون سيقوم بتقسيم لاعبى الزمالك إلى مجموعات تتراوح ما بين 5 إلى 6 مجموعات على أن تخضع كل مجموعة للتدريب بشكل منفرد لمدة قد تصل إلى أسبوعين قبل بدء العمل نحو الاندماج فى التدريبات الجماعية وذلك للتأكد تمامًا من عدم إصابة أي لاعب أو مخالطته لحالة مصابة بفيروس .

 

ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكرا مغلقا من أجل عزل اللاعبين قبل فترة مناسبة من خوض مواجهة الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقد تصل تلك الفترة إلى أسبوعين أو أكثر، على أن يبدأ جهاز الزمالك تطبيق خطة الاستعداد لمواجهة الرجاء، عقب تحديد الموعد الرسمى للمباراة من قبل الكاف، خلال الأسبوع الجارى، بعدما تم تأجيلها لأجل غير مسمى لتجنب فيروس كورونا، حيث يرفض مجلس الزمالك وجهازه الفنى استكمال بطولة الدورى الممتاز مع خوض منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا لقلة عدد المباريات المتبقية للفريق فى منافسات البطولة الأفريقية وفقا لرؤية المجلس والجهاز ولاعبى الفريق.

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وأصدر محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام  بيانا جماعيا للاعبى الفريق الكروى بنادى الزمالك بصفتهم قائدى الفريق، فى الساعات الماضية، للإعلان عن رفض اللاعبين استكمال مسابقة الدورى المصرى الممتاز فى الوقت الحالى خوفا على أرواحهم وأرواح أسرهم بسبب استمرار تفشى فيروس كورونا وتزايد أعداد المصابين. 

 

وذكر اللاعبين فى بيانهم الرسمى الذى تم إرساله لمجلس إدارة النادى بقيادة مرتضى منصور أن الإصابة بفيروس كورونا طالت أحد زملائهم، وهو محمد عواد حارس مرمى الزمالك وليس من الطبيعى أن يقوم اللاعبين بتجاهل الأمر والمشاركة فى مسابقة الدوري، وأنهم ينظرون إلى مصالحهم وأسرهم مثلما ينظر البعض لمصلحته الشخصية بعودة الدورى بدون وضع أى اعتبارات لاستمرار تفشى فيروس كورونا.

 

وأكد اللاعبون فى البيان الجماعى عدم تقبلهم أى ضغوط للموافقة على لعب بطولة الدورى مهما كلفهم الأمر، حتى لو تم اللجوء إلى الجهات المسئولة، حيث أن الفيفا أكد على حرية اتخاذ اللاعبين قرارهم بشأن الموافقة على اللعب من عدمها فى كل البلاد -وفقا للبيان الصادر منهم- وبالتالى من حقهم رفض اللعب لحين تحسن الأوضاع، ولن يتم المجازفة بالأمر بعد إصابة زميلهم محمد عواد.

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