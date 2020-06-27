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شكرا لقرائتكم لاعبو نادي مصر يخضعون لمسحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خضع لاعبو نادى مصر، لمسحة كورونا، اليوم، السبت، فى إطار الاستعدادات لعودة التدريبات الجماعية للفريق، بعد تراجع النادى عن الانسحاب من بطولة الدورى الممتاز، تلقى اتحاد الكرة خطابا من نادى إف سى مصر يعلن فيه رفضه الانسحاب من بطولة الدورى والموافقة على إجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا للاعبيه تمهيدا لاستئناف بطولة الدورى خلال الفترة المقبلة، بعد خطابه المرسل يوم 17 يونيو الجارى، والذى تضمن رفضه على استئناف النشاط.
وتضمن الخطاب المرسل من إف سي مصر إلى اتحاد الكرة أنه تم التناول الخاطئ لخطابه السابق بأنه يهدد بالانسحاب من الدورى وهو ما لم يحدث وأنه يوافق وملتزم بالقرارات التى تتخذها الدولة ومنها عودة النشاط الكروى، إلى جانب الموافقة على إجراء المسحات الطبية الخاصة بالفريق وذلك على نفقة النادى وكافة عناصر اللعبة داخل الفريق.
كما طلب مسئولو نادى مصر من اتحاد الكرة فى الخطاب المرسل إلى عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية ووليد العطار المدير التنفيذى، محاولة تذليل العقبات التى تواجه النادى من أجل عودة مميزة لاستئناف النشاط الكروى.
فيما يترقب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى موقف الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا من أجل تحديد الموقف النهائى سواء بالمد للجنة لمدة عام جديد تنتهى بنهاية أوليمبياد طوكيو 2020، أو إقامة الاانتخابات سواء لمدة أربعة سنوات، أو لمدة عام وهو القرار الأقرب للتنفيذ حتى الآن بعد أن كان هناك اتجاه للمد للجنة حتى أغسطس من العام المقبل 2021.
وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن فيفا سيحسم القرار الخاصة باتحاد الكرة خلال أيام قليلة خاصة أن عمل اللجنة الحالية سينتهى فى 30 يوليو، وستتم الدعوة لجمعية عمومية خلال الأيام القليلة المقبلة ومطالبة اللجنة الخماسية بذلك إلى جانب الدعوة لانتخابات ستكون فى شهر سبتمبر المقبل وتكون لمدة عام بمجلس إدارة جديد، وسيصل الخطاب خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الاتفاق مع اللجنة الأوليمبية المصرية على ذلك، وبالتنسيق مع هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى.
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