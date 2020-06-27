شكرا لقرائتكم الأهلى والزمالك يواجهان الوداد والرجاء في سبتمبر و إلغاء الأجندة الدولية للمنتخبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تم الاستقرار من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف – على استبدال الأجندة الدولية الخاصة بالمنتخبات فى شهر سبتمبر المقبل بإقامة مباريات دوري أبطال أفريقيا و الكونفدرالية خلال تلك الفترة.

ويلتقى الأهلى مع الوداد المغربي والزمالك مع الرجاء المغربي فى نصف نهائى دورى الأبطال، بينما يتواجه بيراميدز وحورويا كوناكرى الغيني بنصف نهائي البطولة الكونفدرالية.

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه كان مقررا إقامة توقف دولي للمنتخبات في الفترة فى سبتمبر ، قبل أن يستقر مسئولو كاف على استبداله بمباريات نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا و البطولة الكونفدرالية ، بسبب توقف النشاط الكروي فى معظم دول العالم لفترة تراوحت من 3 إلى 5 شهور.

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من ناحية أخري ، إتفق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على مع الشركة المسئولة عن إجراء مسحات فيروس كورونا لأندية الدوري الممتاز و الحصول على خصم يصل إلى 50 % للجبلاية ، من السعر الحقيقي للمسحة بالمستشفيات و المعامل الطبية.

وأجري 16 نادى من أندية الدوري الممتاز المسحات الخاصة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية ، بينما تحمل نادى بيراميدز و اف سي مصر تكاليف اجراء المسحات الخاصة بهما.

وتصل سعر مسحة اختبار فيروس كورونا في الكثير من مستشفيات ومعامل مصر ما بين 1800 إلى 2100 جنيه مصري.