شكرا لقرائتكم استكمال دوري أم بدء موسم جديد.. كيف يرى المنتخب الجدل حول استئناف المسابقات؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الجهاز الفني لمنتخب مصر على الجدل القائمة حول قرار الدولة باستكمال الدوري ورغبة غالبية الأندية في إلغاء الموسم ومدى تأثير ذلك على حظوظ واستعدادات المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، موعد استئناف بطولة الدوري الممتاز، وكذلك توقيت الكشف عن جدول المباريات المتبقية من الموسم الحالي.

واجتمعت اللجنة الخماسية بمدربي الأندية الثمانية عشر المشاركة في بطولة الدوري الممتاز بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية، لمناقشة ملف استكمال مسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن وزير الرياضة أشرف صبحي في وقت سابق استئناف النشاط الرياضي بدء من 25 يوليو المقبل، مشددا على ضرورة استكمال كل المنافسات التابعة لجميع الاتحادات الرياضية.

فيما رفض 13 فريقا يتصدرهم الزمالك استكمال الموسم بسبب ضغط المباريات وتلاحم المواسم، لكن ما رأى جهاز المنتخب الوطني الأول في هذا الجدل؟!.

وقال مصدر بالجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، أن استكمال الموسم أو بدء موسم جديد في شهر أغسطس هو المهم في ظل الحاجة لجاهزية عدد كبير من اللاعبين قبل المعسكر المقبل.

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وتابع المصدر: "نحن كجهاز فني للمنتخب يهمنا أن يبدأ النشاط، لكن قرار االاستكمال أو الإلغاء وبداية موسم جديد هو قرار مؤسسات الدولة بالاتفاق مع الأندية.

وأضاف: "غدا سنجتمع مع اللجنة الخماسية، وسنعرف القرار النهائي لمصير الدوري بعد الاجتماع الذى عقد بين اللجنة الخماسية والأندية وبالطبع يهمنا أن تعود الكرة سواء في شكل استكمال للموسم الجاري أو بدء موسم جديد".

وختم المصدر:"نسعى أن يتم تجميع اللاعبين في شهر أغسطس واقامة معسكر داخل القاهرة، قبل التوقف الدولى فى شهر أكتوبر المقبل، ونحتاج فترة كافية تصل إلى أسبوع قبل خوض أول مباراة رسمية، خاصة وأن المنتخب لم يتجمع منذ فترة طويلة بسبب التوقف على خلفية أزمة فيروس كورونا".