شكرا لقرائتكم اتحاد السلاح يفاضل بين الغردقة وشرم الشيخ لمعسكر المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد المنعم الحسينى رئيس إتحاد السلاح عن المفاضلة بين الغردقة أو شرم الشيخ ، لإقامة معسكر للمنتخبات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو التى تم تأجيلها إلى 2021 من أجل خروج اللاعبين من الحالة النفسية بسبب فيروس كورونا و تعليق النشاط على مدار الأيام الماضية .

و قال رئيس اتحاد السلاح أنه تم تحديد شهر يوليو موعد مبدئى للمعسكر ، مشيرا إلى أن الموعد النهائى سيحدد الأسبوع القادم بعد الإطلاع على خطة النشاط الدولى .

وأعلن اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى مسبقا دليل الإجراءات الوقائية و الإرشادات الصحية للإتحاد المصرى للسلاح الخاص تطبيقها على الموظفين، الإداريين، اللاعبين، المدربين، الحكام و كل من له علاقة بمنظومة اللعبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى حين عودة التدريبات و المسابقات .

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ومن أبرز تعليمات الدليل الوقائى ، الإلتزام بتطهير و تعقيم الملاعب بصفة دورية و إرتداء الكمامات مع عدم تواجد أى أشخاص غير مصرح بهم فى أى مسابقة و إجراء عمليات الإحماء فى أماكن مفتوحة وفحص دورى للاعبين والأجهزة الفنية قبل دخول الملاعب .

ويعد نشاط السلاح من الأنشطة المتوسطة التلامس وفقا للخطة التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة فى مؤتمر شرح خطة عودة النشاط تدريجيا .

قرر اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، استكمال بطولة الجمهورية للعمومى المتبقية من الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل، من أجل ترتيب أوضاع المسابقات لبدء الموسم الجديد .