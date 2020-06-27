انت الان تتابع تفشي فيروس كورونا في أورلاندو ربما يؤجل عودة دوري كرة السلة الأمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

آدم سيلفر مفوض دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين خلال مؤتمر صحفي في باريس يوم 24 يناير 2020

قال آدم سيلفر مفوض دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين إن الموسم ربما يتأجل انطلاقه لو كان هناك ”انتشار كبير“ لفيروس كورونا بين اللاعبين في أورلاندو حيث تعود البطولة في 30 يوليو تموز بدون حضور الجماهير.

وكانت البطولة هي أول مسابقة كبرى في أمريكا الشمالية توقف نشاطها في منتصف مارس آذار بعد إصابة رودي جوبير لاعب يوتا جاز بالفيروس.

وتم الاتفاق على استئناف الموسم بمشاركة 22 فريقا من أصل 30 ناديا في البطولة في ديزني وورلد بفلوريدا.

وأبلغ سيلفر شبكة ئي.إس.بي.إن التلفزيونية أنه لو زادت حالات الإصابة بين الفرق التي ستدخل في عزلة في فلوريدا ”فربما يؤدي ذلك إلى إيقاف“ البطولة.

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وأشار سيلفر إلى أن ارتفاع حالات الإصابة في فلوريدا إلى مستويات قياسية زاد من المخاوف لكن الفرق ستدخل في معسكر معزول حيث سيتدرب ويعيش اللاعبون دون خروجهم للحد من مخاطر التعرض للمجتمع المحيط.

وتأتي تصريحات سيلفر بعد إعلان البطولة عن إصابة 16 لاعبا بالفيروس من بين 302 اختبار في 23 يونيو حزيران.

ولم تعلن الرابطة عن هوية اللاعبين.

وتسافر الفرق إلى أورلاندو بدءا من السابع من يوليو على تعود المنافسات في 30 يوليو.