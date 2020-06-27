الامارات | والدة أرتور ترد بسخرية على انتقاد مدرب برشلونة لابنها

شكرا لقرائتكم خبر عن والدة أرتور ترد بسخرية على انتقاد مدرب برشلونة لابنها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار تصريح لمدرب فريق برشلونة، كيكي سيتيان، قبل لقائه المرتقب اليوم مع سيلتا فيغو في الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم، غضب عائلة اللاعب البرازيلي أرتور الذي اقترب كثيرا من الرحيل عن "البلاوغرانا" والتوقيع لصالح فريق يوفنتوس الإيطالي، في صفق قد تصل إلى أكثر من 60 مليون يورو، وبراتب 7 ملايين يورو في السنة.

وكان المدرب حين سئل عن رحيل أرتور، قال: ليس هو أول لاعب يصل برشلونة بحماسة وطموحات كبير، ثم تتراجع ولا يحقق شيئا". ولم تمر هذه الجملة مرور الكرام على والدة أرتور، لوسيا، كونها تحمل انتقادا مبطنا لأرتور، ويتم تحميله هو مسؤولية عدم مشاركته كثيرا مع برشلونة.

وقالت لوسيا على حسابها في "تويتر": يا إلهي، الآن أصبحت المشكلة في اللاعب فقط!". ووجه افراد آخرون من عائلة اللاعب انتقادات كذلك للمدرب، الذي يرى أن مشكلة اللاعب في افتقاده للاستمرارية في الاداء، وأنه في حاجة لعمل كبير.

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