الامارات | إسبانيول يعلن إقالة مدربه أبيلاردو

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شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيول يعلن إقالة مدربه أبيلاردو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي إسبانيول صاحب المركز العشرين الأخير في الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت إقالة أبيلاردو فيرنانديز من منصب المدير الفني للفريق.
وجاء ذلك قبل يوم واحد فقط من مباراة الفريق المقررة على ملعبه أمام ريال مدريد مساء الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الثالثة التي يقيل فيها إسبانيول مدربه هذا الموسم.
وذكر نادي إسبانيول في بيان :"نعلن إعفاء أبيلاردو فيرنانديز من مهامه في منصب المدير الفني للفريق الأول... وقد اتخذ النادي هذا القرار بسبب (تراجع) أداء الفريق، ونظرا للرغبة الواضحة في البقاء بدوري الدرجة الأولى."
واستغنى النادي أيضا عن خدمات توماس هيرفاس وإيناكي تيجادا، اللذين كانا يعاونان أبيلاردو ضمن الجهاز الفني.
وكان أبيلاردو قد تولى تدريب إبانيول في ديسمبر 2019، عندما كان الفريق يحتل أيضا المركز الأخير وقريبا من الهبوط.
وقاد أبيلاردو الفريق في 17 مباراة رسمية، وقد أبقاه داخل إطار المنافسة على البقاء بالدرجة الأولى رغم أزمة الإصابات ورغم حقيقة أن الفريق شهد أكثر حالات إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مقارنة بباقي فرق الدوري الإسباني.
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