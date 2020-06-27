الامارات | الكولومبي بينتو لـ"الإمارات اليوم": وقعت عقداً مبدئياً لتدريب منتخب الإمارات

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شكرا لقرائتكم خبر عن الكولومبي بينتو لـ"الإمارات اليوم": وقعت عقداً مبدئياً لتدريب منتخب الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدرب الكولومبي، خورخي بينتو، أنه باتت تفصله تفاصيل صغيرة، لإتمام تعاقده مع اتحاد الكرة، لتولي تدريب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم.
وقال بينتو، لـ«الإمارات اليوم»، إنه وقع عقداً مبدئياً مع اتحاد الكرة، ليقود «الأبيض» لمدة عامين، لافتاً إلى أنه سيتم الكشف عن التفاصيل كافة، عقب توقيع العقود رسمياً مع الاتحاد.
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