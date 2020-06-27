شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعلن عن انطلاق مبادرة «دراجتك.. صحتك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن انطلاق مبادرة رياضية قومية لتشجيع المواطنين على استخدام الدراجة في حياتهم اليومية، تحت شعار «دراجتك.. صحتك»، وذلك من خلال إتاحة الدراجات للجمهور بسعر أقل من سعر السوق وبتسهيلات في السداد.

وذكر بيان نشره الموقع الرسمي للوزارة، أن المبارادة تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة في المجتمع المصري.

وقال الدكتور أشرف صبحي إن الوزارة اعتادت على تقديم الدعم لشباب مصر في صورة أنشطة وخدمات في كافة المجالات، وتعتبر مبادرة «دراجتك.. صحتك» هي المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة الشباب والرياضة بتقديم أداة رياضية مدعمة «دراجة» تشجيعاً للمواطن حتى تصبح الرياضة أسلوب حياه للمواطن المصري.

وأوضح وزير الرياضة أن تفاصيل الحصول على الدراجة ستعلن قريباً، مشيرًا إلى أن الهدف من المبادرة هو استخدام الدراجة في إطار خطة الدولة للتعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد، للمساهمة في التباعد الاجتماعي وتجنب العدوى، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري، والبدء في تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين، وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط.