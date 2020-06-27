شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان»: «رياض محرز لاعب فريد ولكن...» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - امتدح الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريـال مدريد الإسباني، النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي من المقرر أن يقود فريقه أمام الميرنجي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال «زيدان»، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إسبانيول الذي عقده اليوم، ردًا على سؤال أحد الصحفيين عن «محرز»: «هو لاعب فريد وعلى المستوى المهاري هو جيد للغاية».

وأضاف الفرنسي: «هو يعرف طريق المرمى وسريع بالكرة في قدميه»، مستطردًا: «لكنه ليس لاعبًا في فريقي هو لاعب بفريق آخر».