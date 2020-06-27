شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن يعلق صفقة «ساني» حتى 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرّر نادي بايرن ميونخ الألماني تعليق صفقة التعاقد مع جناح المانشافت ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ليروي ساني، حتى صيف العام المقبل 2021.

وحسب شبكة «سبورت 1»، فقد اتخذ النادي الألماني قراره بالحصول على توقيع اللاعب عندما ينتهي عقده في 2021، ليصبح انتقال «ساني» للبافاري انتقالًا حرًا لن يحصل مانشستر سيتي من ورائه على أي استفادة مالية.

وكان المدير الفني للسيتيزنز، بيب جوارديولا، قد أكد اتخاذ اللاعب قرارا بعدم تجديد عقده مع الفريق معلنًا أن «ساني» سيغادر النادي هذا الصيف أو عندما ينتهي عقده الصيف المقبل.

ورغم اهتمام نادي بايرن بالحصول على خدمات الدولي الألماني الموسم المقبل إلا أنه ليس مستعدًا لدفع أكثر من 40 مليون يورو، في الوقت الذي يطلب فيه مانشستر سيتي مبلغًا أكبر مقابل صاحب الـ 24 عامًا.