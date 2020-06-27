شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يناقش موضوعًا «يمس كرامة النادي» في اجتماع طارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دعا مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لاجتماع طارئ لمجلس الإدارة، غدًا الأحد، الساعة 12 ظهرًا، لاتخاذ قرارات مهمة.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أنه سيتم خلال الاجتماع الحصول على رأي المجلس في موضوع مهم وخطير يمس كرامة نادي الزمالك، وإصدار القرارات المناسبة «ردًا على مهزلة غير مسبوقة».

وكان محمود عبدالرازق «شيكابالا» وحازم إمام أصدرا بيانًا جماعيًا للاعبي الفريق الكروي بنادي الزمالك، بصفتهما قائدي الفريق، للإعلان عن رفض اللاعبين استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز في الوقت الحالي، خوفًا على أرواحهم وأرواح أسرهم، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا، وتزايد أعداد المصابين.