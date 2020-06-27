شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يخطط لخطف نجم أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لخطف نجم وسط ميدان منافسه أرسنال، الفرنسي ماتيو جندوزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن لاعب أرسنال صاحب الـ 21 عامًا يجذب اهتمام العديد من الأندية التي تسعى للظفر بخدماته مع فتح سوق باب الانتقالات، فيما قد يدخل مانشستر يونايتد في المنافسة بدوره.

وأشارت الصحيفة إلى التقارير التي ادعت معاناة اللاعب من مشاكل تتعلق بسلوكه في النادي اللندني، لافتة إلى أن تلك المشكلات قد تدفع مديره الفني ميكيل أرتيتا للتخلي عنه في الصيف.

ويحظى اللاعب باهتمام أندية كبرى، مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وكذلك إنتر وميلان الإيطاليين، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.