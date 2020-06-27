شكرا لقرائتكم عمرو زكى يسترجع مهارات كروية على البحر .. و يعلق " شقاوة قديمة " ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إسترجع عمرو زكى نجم الزمالك و منتخب مصر السابق مهاراته الكروية على شاطىء البحر بنشر صورة عبر صفحته الشخصية على إنستجرام .

و علق نجم الزمالك السابق عمرو زكى على الصورة : " شقاوة قديمة " .

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عمرو زكى

و يستغل عمرو زكى صفحته على إنستجرام فى إستعادة زكلارياته الكروية ، حيث إستعاد مهاجم الزمالك السابق مؤخرا ، أهدافه مع فريق ويجان الإنجليزى تزامناً مع عودة الدورى الإنجليزى بعد فترة توقف كبيرة من التوقف بسبب وباء كورونا، ونشر البلدوزر عبر حسابه على إنستجرام جانبا من أهدافه مع ويجان بتعليق الراحل حمادة إمام نجم الزمالك الأسبق والمعلق الكروى الشهير.

وبدأ زكى مسيرته بفريق المنصورة الرياضي، ليتألق بقميص الفريق، وينتقل لفريق إنبى البترولى عام 2003 بمقابل مادى تخطى المليون جنيه حينها، وتوهج البلدوزر بقميص الفريق البترولي، وانتقل للزمالك موسم 2005 بعد صراع شرس بين القطبين على ضمه، وقدم عمرو زكى مستويات رائعة مع الفريق الأبيض ومنتخب مصر، حتى وافقت إدارة ناديه على انتقاله لفريق ويجان الإنجليزى على سبيل الإعارة.

فى إنجلترا تحدث عنه الجميع، وسجل 10 أهداف بقميص ويجان، قبل أن تبدأ رحلة هبوطه للقاع، بعد خلافات نشبت مع المدير الفنى للفريق بسبب تأخره فى العودة، ليتخلى عنه الفريق الانجليزي.