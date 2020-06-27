شكرا لقرائتكم الزمالك يختار مدير التسويق الجديد بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعكف إدارة الكرة بنادى الزمالك تحت إشراف أمير مرتضى منصور، على دراسة السير الذاتية لعدد من المرشحين لتولى منصب مدير التسويق، خلال المرحلة المقبلة، لاختيار بديلا لشريف إسلام الذى تم توجيه الشكر له على الفترة التى قضاها فى قلعة ميت عقبة، ومن المقرر أن تقوم إدارة الكرة بنادى الزمالك باختيار مدير التسويق الجديد خلال الفترة المقبلة بعدما تلقت سير ذاتية لمجموعة من المرشحين لديهم خبرات في الشركات المتخصصة في التسويق الرياضى.

وسيعمل مدير التسويق الجديد الذى سيتم استقدامه على أمور خاصة بالنادى الأبيض منها استقدام إعلانات وتعاقدات مختلفة للنادى والترويج للأمور الخاصة بقلعة ميت عقبة، خاصة إن قطاع الكرة لديه هيكل إدارى يشرف عليه أمير مرتضى فى الأمور المختلفة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم فى جانب التعاقدات والأمور الخاصة بالفريق.

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ونشر شريف إسلام، مدير التعاقدات والتسويق الذى رحل عن منصبه بنادى الزمالك، تغريدة، ليؤكد ما انفرد به "اليوم السابع"، عبر برنامج "مع شبانة" على صفحة الـ"فيس بوك"، بتوجيه الشكر له على الفترة التى قضاها فى قلعة ميت عقبة.

وقال شريف إسلام عبر حسابه على موقع "تويتر":"أحلي الأيام مضت وأجمل مكان ف الدنيا حب الحياه الكيان شكرا لكل فرد فى النادي شكرا للمستشار مرتضي منصور علي دعمه شكرا لأخويا والكادر الأهم فى السنوات الاخيره أمير مرتضي شكرا مجلس الإدارة يارب كل النجاح للكيان أفضل إدارة عملت معاها طوال 10 سنوات فى النادى".

وأوضح الإعلامي محمد شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على صفحات اليوم السابع إن إدارة الكرة في نادى الزمالك تحت إشراف أمير مرتضى منصور بدأت في إجراء عددا من التغييرات داخل قطاع الكرة بشكل كبير من أجل تطوير منظومة كرة القدم بنادى الزمالك خلال المرحلة المقبلة في مختلف الجوانب سواء التسويقية أو التعاقدية أو المالية.