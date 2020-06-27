شكرا لقرائتكم فايلر يطمأن على رباعي الاهلي المصاب خلال "أجازة سويسرا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستفسر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من معاونيه في الجهاز الفني عن موقف الرباعي المصاب وتطورات حالتهم وإستجابتهم للبرنامجي العلاجي الذي يخضعون له منذ فترة ، ويضم الأهلي أربعة لاعبين مُصابين حالياً وهم حمدي فتحي وكريم نيدفيد ومحمد محمود وسعد سمير حيث أجرى الأول والثاني جراحة غضروف الركبة فيما أجرى الثاني جراحة الصليبي بينما أحرى الرابع جراحة وتر أكيلس.

ويتواجد فايلر في بلاده حالياً حيث سافر إلى هناك يوم 12 يونيو الجاري للإطمئنان على زوجته واسرته التى تقيم هناك وسيعود بعد أيام ويحرص المدير الفني على الإطمئمان على حال الفريق حالياً من خلال إتصالات مثستمرة مع معاونيه في الجهاز الفني.

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ويواصل كريم نيدفيد، تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي، داخل مقر النادي بالجزيرة، حيث قام نيدفيد، بأداء جلسة علاج طبيعي وجلسة أخرى في الجيم، وذلك في إطار البرنامج الذي يخضع له للتخلص من الإصابة التي تعرض لها.

فيما خاض حمدي فتحي ومحمد محمود تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني وتأتي مشاركة الثنائي في الوحدات التدريبية الخفيفة بالكرة في إطار تجهيزهما للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية في الأيام المقبلة.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى أنه على تواصل دائم مع رينيه فايلر لإطلاعه على كافة المستجدات الخاصة بالفريق بعد العودة للتدريبات الجماعية. وأضاف عبد الحفيظ، أن فايلرالموجود حالياً فى بلاده لقضاء إجازة لعدة أيام يتابع كل كبيرة وصغيرة خاصة بالفريق، وعلى تواصل دائم مع جهازه المعاون، وتصله تقارير يومية عن الوحدات التدريبية التى يخضع لها اللاعبون وكل ما يتعلق بالتدريبات اليومية فى ملعب التتش بالجزيرة.