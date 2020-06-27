شكرا لقرائتكم خصم 50 % على أسعار المسحات لأندية الدوري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل إتفق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على مع الشركة المسئولة عن إجراء مسحات فيروس كورونا لأندية الدوري الممتاز و الحصول على خصم يصل إلى 50 % للجبلاية ، من السعر الحقيقي للمسحة بالمستشفيات و المعامل الطبية.
وأجري 16 نادى من أندية الدوري الممتاز المسحات الخاصة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية ، بينما تحمل نادى بيراميدز و اف سي مصر تكاليف اجراء المسحات الخاصة بهما.
وتصل سعر مسحة اختبار فيروس كورونا في الكثير من مستشفيات ومعامل مصر ما بين 1800 إلى 2100 جنيه مصري.
فى السياق ذاته، طلب مسئولو اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة محمد سلطان، من كل نادٍ من أندية الدورى الممتاز إرسال اسم طبيب خاص لكل فريق من أجل الاجتماع معهم ومنحهم دورات تدريبية عبر الفيديو كونفرانس عن كل ما يخص فيروس كورونا ومتابعته لحالات أفراد الفريق بالكامل وإخطار اللجنة الطبية بأى تطورات فى حال ظهور أى إصابات أو أعراض على أى فرد من أفراد الفريق .
وتجهز اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تقريرا مفصلا عقب اجتماعاتها مع الأندية لعرض هذا التقرير على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويتضمن الملاحظات التى أبدتها الأندية على قرار عودة الدورى.
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