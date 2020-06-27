شكرا لقرائتكم إنبى يخوض أول مران بعد "مسحات" كورونا استعدادا للدورى.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض نادى إنبى تحت قيادة حلمى طولان المدير الفنى للفريق، اليوم، السبت، أولى تدريباته الجماعية بعد فترة طويلة من التوقف بعد خضوع الفريق لمسحات فيروس كورونا، بعدما فضل طولان استمرار الفريق فى التدريبات المنفردة بالمنزل طوال الفترة الماضية قبل أن يخضع الفريق لمسحة فيروس كورونا تحت إشراف الاتحاد المصرى لكرة القدم، لتعود تدريبات الفريق استعدادا لعودة الدورى خلال الفترة المقبلة.



انبى



إنبي

وحضر زكريا السيد، رئيس نادى إنبى، التدريبات، لدعم الجهاز الفنى واللاعبين، وأكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، وجود 4 حالات بين صفوف الفريق مصابين بفيروس كورونا فى المسحة الأولى قائلا، "عملاً بمبدأ الشفافية يوجد أربع حالات إصابة بفيروس كورونا بالفريق الأول، تم اكتشافها بعد إجراء المسحة الأولى ودون ظهور أى أعراض".

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وأضاف مدير الكرة بنادى إنبى لـ"الخليج 365"، "الحالة الأولى لأحد العمال والحالة الثانية لأحد أفراد الجهاز المعاون، وحالتان للاعبى الفريق ضمنهم ناشئ منضم للفريق الأول"، كما ناشد مدير الكرة بإنبى وسائل الإعلام قائلا، "يرجى عدم السعى وراء معرفة الأسماء، حرصا على مشاعر اللاعبين وأسرهم، بناءً على طلبهم، وجميعهم فى حالة صحية جيدة وتم اتخاذ كافه الإجراءات اللازمة بواسطة الجهاز الطبى للفريق".

فى السياق ذاته، طلب مسئولو اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة محمد سلطان، من كل نادٍ من أندية الدورى الممتاز إرسال اسم طبيب خاص لكل فريق من أجل الاجتماع معهم ومنحهم دورات تدريبية عبر الفيديو كونفرانس عن كل ما يخص فيروس كورونا ومتابعته لحالات أفراد الفريق بالكامل وإخطار اللجنة الطبية بأى تطورات فى حال ظهور أى إصابات أو أعراض على أى فرد من أفراد الفريق وتجهز اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تقريرا مفصلا عقب اجتماعاتها مع الأندية لعرض هذا التقرير على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويتضمن الملاحظات التى أبدتها الأندية على قرار عودة الدورى.