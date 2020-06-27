شكرا لقرائتكم فرحة وجدية في عودة المقاولون العرب للتدريبات بعد انتهاء التوقف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والتي أقيمت بمقر قلعة ذئاب الجبل، حالة من الفرحة بين اللاعبين بعد استئناف الفريق لتدريباته عقب انتهاء فترة التوقف التي دامت لأكثر من مائة يوم منذ منتصف مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وحرص اللاعبون على التواجد بمقر النادي منذ الثامنة صباحاً لخوض التدريب وفقاً للخطة التي وضعها الجهاز الفني لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس تطبيقاً لنظام التباعد الاجتماعي.

وكان الجهاز الفني للمقاولون قد قرر تقسيم الفريق إلى 4 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 6 لاعبين فقط يتم إعدادهم على مدار اليوم التزاماً بمبدأ التباعد الاجتماعي حرصاً على سلامة اللاعبين.



المقاولون العرب 1



المقاولون العرب



المقاولون

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

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وخضع جميع لاعبى المقاولون للفحص الطبى للكشف عن كورونا، حيث تم أخذ المسحة الأولى بمقر النادي، باستثناء الثنائى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الذى يتواجد حالياً فى تونس، وعبد الله ياسين الذى سافر إلى فرنسا ليكون مع أسرته فى بداية أزمة كورونا.

من جانبه، كشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة أن قلعة ذئاب الجبل كانت تجهز لإجراء مسحات الكشف عن كورونا للاعبين والجهاز الفنى والعاملين، على نفقتها الخاصة، وفى المركز الطبى التابع للمقاولون، إلا أنهم تلقوا خطاباً من اتحاد الكرة بإرسال فريق طبى لأخذ المسحات على نفقة الجبلاية.

وقال عادل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، خطاب اتحاد الكرة يؤكد على أنهم إدارة منضبطة ولديهم الرغبة المؤكدة في استكمال الموسم وتذليل العقبات لمساندة قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي.

وأضاف عادل: اتحاد الكرة تحمل قيمة مسحات اللاعبين والجهاز الفني و50 عاملاً بالنادى، لكننا قمنا بعمل مسحات لباقى العاملين على نفقتنا الخاصة من أجل توفير الأمان الكامل وضمان سلامة الجميع داخل النادي، حتى أنني أيضاً أجريت المسحة مع الجهاز الفني للفريق.