شكرا لقرائتكم سحر عبد الحق: منتخب الصالات يلقى دعما كبيرا من اللجنة الخماسية قبل مونديال ليتوانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة علي منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح المدير الفني وما قدمه من إنجازات في الفترة الأخيرة .

وقالت عبد الحق أن المنتخب يلقي دعم كبير ومساندة من جانب اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني وأنها تسعي لتوفير كل مطالب الجهاز الفني من أجل الوصول بالفريق لمراكز متقدمة في كأس العالم القادمة ليتوانيا 2021.

هذا بالإضافة إلي دراسة توسيع قاعدة الممارسة بزيادة عدد الفرق المشاركة في الدوري الممتاز أو القسم الثاني لكرة الصالات حيث يصب ذلك في مصلحة المنتخب مستقبلا من حيث اتساع قاعدة الاختيار وظهور مواهب جديدة متميزة.

Advertisements

وحقق الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح ونادر رشاد مدرب عام وايمن عبد الرحمن مدرب حراس ونواف الوجيه اداري المنتخب أكثر من إنجاز خلال الفترة الماضية أبرزها الحصول علي برونزية اولمبياد الشباب بالارجنتين 2018 بعد الفوز علي الارجنتين 4/5 في مباراة تحديد الثالث والرابع وسجل محمد طلعت سوبر هاتريك اربع أهداف وسجل محمد السيد هدف

كما صعد منتخب مصر لكرة الصالات لدور الثمانية بكأس العالم 2016 بكولومبيا بعد الصعود لدور ال16 وحقق فراعنة الصالات الفوز علي كوبا 1/7 وعلي ايطاليا في دور ال16 3/4 وسجل اللاعب عبده الاشول الملقب بقاهر ايطاليا هاتريك وسجل عصام علاء هدف .

ونجح منتخب مصر لكرة الصالات مؤخرا في الصعود لكأس العالم ليتوانيا 2021 بعدما حصد المركز الثاني في بطولة الأمم الأفريقية والهزيمة أمام منتخب المغرب في النهائي وسط مؤامراة من الجانب المغربي وكان منتخب مصر قد حقق الفوز علي غينيا 0/9 وانجولا 0/3 وموزمبيق 2/3 في الدورالتمهيدي وفي دور قبل النهائي الفوز علي ليبيا 2/5