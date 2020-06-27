لوس أنجلوس غالاكسي يقترب من مهاجم اتحاد جدة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صربية، يوم الخميس، أن ألكسندر بريوفيتش، مهاجم اتحاد جدة، في طريقه للانتقال إلى الدوري الأميركي للمحترفين.

وانتقل المهاجم الصربي الدولي إلى الاتحاد في يناير 2019 قادما من باوك اليوناني، ولم ينجح في تحقيق المرجو منه، إذ شارك مع الاتحاد في 27 مباراة وأحرز 12 هدفا وساهم في صناعة 5 أهداف، كما غاب عن 12 مباراة للفريق في الموسم الحالي للدوري، وشارك في 10 لقاءات بمعدل 524 دقيقة، 6 مواجهات كأساسي، و 4 من الدكة، ولديه هدف واحد من مجموع 9 تسديدات.

وذكرت صحيفة "كورير" الصربية في موقعها الإلكتروني أن بريوفيتش "30 عاما" يرغب في العودة إلى باوك، لكنه لم يتلق أي عرض من فريقه اليوناني السابق الذي يبدو ليس مهتما باستعادة خدمات المهاجم الصربي.

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صورة ضوئية للصحيفة الصربية

وكشف التقرير أن بريوفيتش حصل على عرض إعارة يعتبر مقبولا من ناد في دوري المحترفين الأميركي لموسم ونصف الموسم، وهو فريق لوس أنجلوس غالاكسي، دون تحديد قيمة الإعارة.

وأضافت الصحيفة: يبدو أن بريوفيتش ليس ضمن خطط اتحاد جدة، الذي دفع 10 ملايين يورو لفريق باوك من أجل التعاقد مع المهاجم، ويمتلك معه عقدا يستمر إلى يونيو 2023، لذلك فإن المصلحة المتبادلة هي السماح له بالرحيل أو الإعارة.

وانخفضت القيمة السوقية للمهاجم الصربي بشكل كبير في الفترة الأخيرة، إذ وصلت إلى 3.2 مليون يورو فقط.