شكرا لقرائتكم يوفنتوس يتجاوز ليتشي برباعية نظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عزز فريق يوفنتوس صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه على ليتشي 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله باولو ديبالا في الدقيقة 53، وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، ثم أضاف غونزالو هيغوايين الهدف الثالث في الدقيقة 83، قبل أن يختتم ماتياس دي ليخت أهداف يوفنتوس في الدقيقة 85. وشهدت المباراة طرد فابيو لوتشيوني لاعب ليتشي في الدقيقة 31.

ورفع رونالدو رصيد أهدافه إلى 23 هدفا في الدوري، بفارق أربعة أهداف خلف شيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو، متصدر ترتيب الهدافين. ورفع يوفنتوس رصيده إلى 69 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط أمام لاتسيو، الذي يواجه فيورنتينا يوم السبت. فيما توقف رصيد ليتشي عند 25 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف جنوى الذي يواجه بريشيا يوم السبت.

رغم أن فريق يوفنتوس بدأ المباراة بضغط هجومي مكثف بحثا عن تسجيل هدف مبكر، إلا أن ليتشي، الذي تراجع لوسط ملعبه، واعتمد على الهجمات المرتدة، كان قريبا من تسجيل هدف مبكر. وفي الدقيقة الرابعة ومن هجمة مرتدة لعبت كرة طولية على حدود منطقة جزاء يوفنتوس هيأها ماركو مانكوسو برأسه ليفجن شاخوف الذي مررها إلى أندريا ريسبولي داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليسدد كرة قوية لكنها علت العارضة. استمر ضغط يوفنتوس الهجومي بحثا عن إيجاد ثغرة في دفاع ليتشي لاستغلالها في شن الهجمات، في المقابل أغلق ليتشي كافة الطرق المؤدية لمرماه واعتمد على شن الهجمات المرتدة، لكن اللعب انحصر في وسط الملعب بسبب تألق المدافعين.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 16 والتي كادت أن تشهد هدف التقدم لفريق ليتشي عندما مرر خوان كوادرادو الكرة بشكل خاطئ داخل منطقة الجزاء ليقطعها شاخوف ثم مررها إلى مانكوسو داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية تصدى لها فويتشيك تشيزني. وجاءت أخطر فرص يوفنتسو في الدقيقة 20 عندما سدد أدريان رابيو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء من الناحية اليسرى لكن جابرييل فيريرا حارس ليتشي تألق وتصدى للكرة. وفي الدقيقة 29 سدد كريستيانو رونالدو كرة أرضية قوية بقدمه اليسرى لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

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وفي الدقيقة 31 أخرج الحكم البطاقة الحمراء في وجه فابيو لوتشيوني لاعب ليتشي بعدما قام بعرقلة رودريغو بيتانكور في وسط الملعب حيث اعتبره الحكم أوقف هجمة واعدة.

ورغم النقص العددي إلا أن ليتشي كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 34 عندما سدد باناجيوتيس تاكتسيديس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها علت العارضة. وأهدر رونالدو فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 41 عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء تشيلسي ليركض لها رونالدو غير المراقب وقابلها بضربة رأس قوية لكنها علت العارضة. وأضاع بيرنارديسكي فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 43 عندما مرر رونالدو كرة عرضية من الجانب الأيسر قابلها بيرنارديسكي بتسديدة قوية من داخل منطقة الست ياردات لكنها علت العارضة. ومر المتبقي بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى ليتشي أول تبديلاته بإشراك لوكا روسيتيني بدلا من ياكوبو بيتريكيوني. وفي الدقيقة 48 كاد يوفنتوس أن يفتتح التسجيل عندما لعبت ركلة رنية من الناحية اليمنى إلى ديبالا ليمرر كرة عرضية ارتقى إليها ليوناردو بونوتشي وقابلها بضربة رأس لكن الحارس غابرييل فيريرا تألق وأبعد الكرة. واستمر الضغط الهجومي لفريق يوفنتوس بحثا عن تسجيل هدف التقدم وسط دفاع قوي ومنظم من جانب لاعبي ليتشي لينحصر اللعب في وسط الملعب. وفي الدقيقة 52 أجرى يوفنتوس أول تبديلاته بإشراك دوغلاس كوستا بدلا من رابيو في محاولة لزيادة الفعالية الهجومية.

وجاءت الدقيقة 53 لتشهد الهدف الأول ليوفنتوس عندما مرر شاخوف الكرة بشكل خاطئ ليحصل عليها رونالدو على حدود منطقة جزاء ليتشي ليمررها إلى ديبالا الذي سدد كرة قوية عانقت الشباك. واستمرت محاولات يوفنتوس الهجومية لتسفر عن ركلة جزاء احتسبها الحكم عندما قام لوكا روسيتيني بعرقة رونالدو داخل منطقة الجزاء، ليسددها رونالدو بنجاح إلى داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 62. بعد الهدف مباشرة أجرى ليتشي ثاني تبديلاه بإشراك خوما باباكار بدلا من فيليبو فالكو. وفي الدقيقة 68 أجرى يوفنتوس ثاني تبديلاته بإشراك آرون رامسي بدلا من رودريغو بيتانكور. وأنقذ غابرييل فيريرا، حارس ليتشي، فريقه من تلقي هدفا مؤكدا في الدقيقة 69 عندما لعبت تمريرة عرضية من الناجية اليسرى حيث ارتقى رونالدو وقابل الكرة بضربة رأس قوية لكن الحارس تألق وتصدى للكرة. وفي الدقيقة 71 سدد ماتياس دي ليخت كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء حولها الحارس جابرييل فيريرا باطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وفي الدقيقة 72 أجرى ليتشي ثالث تبديلاته بإشراك أنتونين باراك بدلا من مانكوسو. وفي الدقيقة 75 كاد آرون رامسي أن يسجل الهدف الثالث ليوفنتوس عندما سدد كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجواء لكن الحارس تألق وتصدى لها. وفي الدقيقة 77 أجرى يوفنتوس تبديلين بإشراك غونزالو هيغواين وسيمون موراتور بدلا من ديبالا وبيرنارديسكي ، فيما أجرى ليتشي تبديله الرابع بإشراك ماركو كالديروني بدلا من برايان فيرا. وفي الدقيقة 83 سجل غونزالو هيغواين الهدف الثالث ليوفنتوس عندما انطلق رونالدو بالكرة من الناحية اليسرى ثم مررها إلى هيغواين الذي أصبح في مواجهة الحارس ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.وفي الدقيقة 85 سجل دي ليخت الهدف الرابع ليوفنتوس عندما لعب دوجلاس كوستا كرة عرضية من الجانب اليمن قابلها دي ليخت بضربة رأس إلى داخل المرمى.

واستمرت محاولات يوفنتوس الهجومية لكنها لم تسفر عن أي جديد ليمر الوقت المتبقي قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز يوفنتوس 4 - صفر.