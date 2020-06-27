شكرا لقرائتكم خبر عن خصم 50% على أسعار المسحات لأندية الدوري الممتاز.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع الشركة المسئولة عن إجراء مسحات فيروس كورونا لأندية الدوري الممتاز والحصول على خصم يصل إلى 50% للجبلاية من السعر الحقيقي للمسحة بالمستشفيات والمعامل الطبية.

فى السياق ذاته، طلب مسئولو اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة محمد سلطان، من كل نادٍ من أندية الدورى الممتاز إرسال اسم طبيب خاص لكل فريق من أجل الاجتماع معهم ومنحهم دورات تدريبية عبر الفيديو كونفرانس عن كل ما يخص فيروس كورونا ومتابعته لحالات أفراد الفريق بالكامل وإخطار اللجنة الطبية بأى تطورات فى حال ظهور أى إصابات أو أعراض على أى فرد من أفراد الفريق .

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وتجهز اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تقريرا مفصلا عقب اجتماعاتها مع الأندية لعرض هذا التقرير على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويتضمن الملاحظات التى أبدتها الأندية على قرار عودة الدورى.

كان الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، قد أكد أن مسحات كورونا أظهرت 13 حالة مصابة بفيروس كورونا في الدوري حتى الان.

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وقال سلطان خلال تصريحات تلفزيونية : "مصابو كورونا في الدوري حالتهم مستقرة وأعراضهم بسيطة، ونحرص على متابعتهم بشكل مستمر".

وأكمل: "نواصل إجراء المسحات خلال الأيام الثلاثة المقبلة للأندية، وننتظرتحديد الزمالك والإسماعيلي موعد لإجراء المسحات الخاصة بلاعبيهم".

وتابع: "لا يوجد مانع من اعتماد نتيجة مسحات للاعبي الدوري مع شركة غير المتفق معها من جانب اتحاد الكرة".