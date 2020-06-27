شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختار مدير التسويق الجديد بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعكف إدارة الكرة بنادى الزمالك، تحت إشراف أمير مرتضى منصور، على دراسة السير الذاتية لعدد من المرشحين لتولى منصب مدير التسويق خلال المرحلة المقبلة، لاختيار بديل لشريف إسلام الذى تم توجيه الشكر له على الفترة التى قضاها فى قلعة ميت عقبة، ومن المقرر أن تقوم إدارة الكرة بنادى الزمالك باختيار مدير التسويق الجديد خلال الفترة المقبلة بعدما تلقت سيرا ذاتية لمجموعة من المرشحين لديهم خبرات فى الشركات المتخصصة فى التسويق الرياضى.

وسيعمل مدير التسويق الجديد الذى سيتم استقدامه على أمور خاصة بالنادى الأبيض، منها استقدام إعلانات وتعاقدات مختلفة للنادى والترويج للأمور الخاصة بقلعة ميت عقبة، خاصة أن قطاع الكرة لديه هيكل إدارى يشرف عليه أمير مرتضى فى الأمور المختلفة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم فى جانب التعاقدات والأمور الخاصة بالفريق.

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ونشر شريف إسلام، مدير التعاقدات والتسويق الذى رحل عن منصبه بنادى الزمالك، تغريدة يؤكد ما انفرد به ”الخليج 365”، عبر برنامج "مع شبانة" على صفحة الـ"فيس بوك"، بتوجيه الشكر له على الفترة التى قضاها فى قلعة ميت عقبة.

وقال شريف إسلام عبر حسابه على موقع "تويتر":"أحلى الأيام مضت وأجمل مكان ف الدنيا حب الحياه الكيان شكرا لكل فرد فى النادى شكرا للمستشار مرتضى منصور على دعمه شكرا لأخويا والكادر الأهم فى السنوات الاخيره أمير مرتضى شكرا مجلس الإدارة يارب كل النجاح للكيان أفضل إدارة عملت معاها طوال 10 سنوات فى النادى".

وأوضح الإعلامى محمد شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على صفحات الخليج 365 إن إدارة الكرة فى نادى الزمالك تحت إشراف أمير مرتضى منصور بدأت فى إجراء عددا من التغييرات داخل قطاع الكرة بشكل كبير من أجل تطوير منظومة كرة القدم بنادى الزمالك خلال المرحلة المقبلة فى مختلف الجوانب سواء التسويقية أو التعاقدية أو المالية.