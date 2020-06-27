شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطمئن على رباعي الأهلي المصاب خلال إجازة سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من معاونيه فى الجهاز الفنى عن موقف الرباعى المصاب وتطورات حالتهم واستجابتهم للبرنامج العلاجى الذى يخضعون له منذ فترة، ويضم الأهلى أربعة لاعبين مُصابين حالياً وهم حمدى فتحى وكريم نيدفيد ومحمد محمود وسعد سمير، حيث أجرى الأول والثانى جراحة غضروف الركبة فيما أجرى الثالث جراحة الصليبى والرابع وتر أكيلس.

ويتواجد فايلر فى بلاده حالياً حيث سافر إلى هناك يوم 12 يونيو الجارى للاطمئنان على زوجته وأسرته التى تقيم هناك وسيعود بعد أيام، ويحرص المدير الفنى للأهلى على الاطمئمان على حال الفريق حالياً من خلال اتصالات مستمرة مع معاونيه فى الجهاز الفني.

ويواصل كريم نيدفيد تنفيذ البرنامج العلاجى والتأهيلي داخل مقر النادى بالجزيرة، حيث قام نيدفيد بأداء جلسة علاج طبيعى وجلسة أخرى فى الجيم، وذلك فى إطار البرنامج الذى يخضع له للتخلص من الإصابة التى تعرض لها.

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فيما خاض حمدى فتحى ومحمد محمود تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى، وتأتى مشاركة الثنائى فى الوحدات التدريبية الخفيفة بالكرة فى إطار تجهيزهما للعودة بشكل تدريجى للتدريبات الجماعية فى الأيام المقبلة.

من جهته قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى إنه على تواصل دائم مع رينيه فايلر لإطلاعه على كافة المستجدات الخاصة بالفريق بعد العودة للتدريبات الجماعية.

وأضاف عبد الحفيظ، أن فايلرالموجود حالياً فى بلاده لقضاء إجازة لعدة أيام يتابع كل كبيرة وصغيرة خاصة بالفريق، وعلى تواصل دائم مع جهازه المعاون، وتصله تقارير يومية عن الوحدات التدريبية التى يخضع لها اللاعبون وكل ما يتعلق بالتدريبات اليومية فى ملعب التتش بالجزيرة.