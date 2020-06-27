شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكى يسترجع مهاراته على البحر ويعلق: "شقاوة قديمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع عمرو زكى، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مهاراته الكروية على شاطئ البحر ونشر صورة عبر صفحته الشخصية على إنستجرام وعلق قائلا، "شقاوة قديمة".



عمرو زكى

ويستغل عمرو زكى صفحته على إنستجرام فى استعادة زكلارياته الكروية ، حيث استعاد مهاجم الزمالك السابق مؤخرا أهدافه مع فريق ويجان الإنجليزى تزامناً مع عودة الدورى الإنجليزى بعد فترة توقف كبيرة من التوقف بسبب وباء كورونا، ونشر البلدوزر عبر حسابه على إنستجرام جانبا من أهدافه مع ويجان بتعليق الراحل حمادة إمام نجم الزمالك الأسبق والمعلق الكروى الشهير.

وبدأ زكى مسيرته بفريق المنصورة الرياضي، ليتألق بقميص الفريق، وينتقل لفريق إنبى البترولى عام 2003 بمقابل مادى تخطى المليون جنيه حينها، وتوهج البلدوزر بقميص الفريق البترولي، وانتقل للزمالك موسم 2005 بعد صراع شرس بين القطبين على ضمه، وقدم عمرو زكى مستويات رائعة مع الفريق الأبيض ومنتخب مصر، حتى وافقت إدارة ناديه على انتقاله لفريق ويجان الإنجليزى على سبيل الإعارة.

فى إنجلترا تحدث عنه الجميع، وسجل 10 أهداف بقميص ويجان، قبل أن تبدأ رحلة هبوطه للقاع، بعد خلافات نشبت مع المدير الفنى للفريق بسبب تأخره فى العودة، ليتخلى عنه الفريق الانجليزي.