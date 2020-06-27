شكرا لقرائتكم خبر عن رجب بكار يُخطر بيراميدز برغبته فى الانتقال إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر رجب بكار، الظهير الأيمن لبيراميدز، مسئولى ناديه برغبته فى الانتقال إلى نادى الزمالك خلال الموسم المقبل، وذلك لحسم مصيره خلال المرحلة الجارية، خاصة فى ظل وجود رغبة لدى اللاعب بإتمام خطوة انتقاله خلال الفترة الجارية، بعدما كشف مصدر مقرب منه عن تلقيه اتصالات خلال الفترة الجارية من الزمالك لضمه.

وأوضح المصدر ذاته أن هانى سعيد، المدير الرياضى لبيراميدز، أخطر بكار بضرورة الانتظار لحين حسم مصير منافسات الموسم الحالى، خاصة أن النادى يرتبط بمواجهات فى بطولة الدورى الممتاز وكذلك الكونفدرالية الأفريقية، ويسعى اللاعب للتوصل إلى اتفاق مع إدارة ناديه حول تنفيذ رغبته الحالية بالانتقال إلى قلعة ميت عقبة.

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وينتظر رجب بكار إشارة موافقة ناديه على انتقاله إلى نادى الزمالك، من أجل التوقيع لقلعة ميت عقبة، للانتقال إلى صفوف الفريق فى الموسم الجديد بعدما أوضح نفس المصدر عن وجود اتصالات بينه وبين مسئولى النادى الأبيض خلال الفترة الأخيرة، أتم خلالها اتفاقه على الانتقال للنادى الأبيض فى الموسم المقبل.

وأوضح المصدر ذاته أن بكار لم يشترط فى أية أمور على الزمالك وأنه فقط طلب من مسئولى النادى الأبيض إنهاء الصفقة مع ناديه، وتحدث اللاعب مع ناديه حول رغبته فى الانتقال إلى صفوف الزمالك فى الموسم الجديد، بعدما قامت إدارة بيراميدز بتدعيم الجبهة اليمنى بضم أحمد فتحى الظهير الأيمن للأهلى حيث سينتقل إلى صفوف الفريق مع نهاية تعاقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى.

ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة حسم الأمور فى ظل رغبة الزمالك فى عقد جلسة مع بكار من أجل الحصول على توقيعه، وفقا لذلك اللاعب، بعد إبداء اللاعب موافقته على الانتقال للفريق الأبيض فى الموسم الجديد فى ظل التحركات المختلفة التى تجريها إدارة الزمالك لتعزيز صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.