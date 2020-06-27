شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ست الحبايب تشارك عبد الرحمن مجدى "وصلة جرى" على شاطئ مارينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عبد الرحمن مجدى، صانع ألعاب الإسماعيلى والمنتخب الأولمبى، على إجراء وصلة جرى على شاطئ مارينا برفقة والدته، ونشر فيديو للحصة التدريبية عبر حسابه على إنستجرام معلقاً، "أحلى تدريب فى حياتى"، وداعب نجم الإسماعيلى والدته أثناء الجرى قائلا، "اش ياوحش عايزين نرجع البدنى.. شدى شوية"، لترد عليه قائلة، "رجلى وجعتنى ياعبده".

وخيم الغموض على أروقة النادى الإسماعيلى تجاه بطولة الدورى، وكشف مصدر بالجهاز الفنى للدراويش أن الجهاز لم يتلق أى قرار من رئيس النادى بتحديد موعد التدريبات أو حتى موعد إجراء مسحة كورونا التى أجرتها كل فرق الدورى باستنثاء الزمالك والإسماعيلى كما لم يتم إخطارنا بضرورة حضور اجتماع اتحاد الكرة مع مدربى الدورى، كما اشتكى عدد كبير من اللاعبين من استمرار تعليق موقفهم، فلم يحصلوا على مستحقاتهم المتأخرة كما لم يتم إخطارهم بموعد عودتهم للتدريبات مثل زملائهم فى الأندية الأخرى بعد شهور من التجميد، كما لم يعلن النادى موقفا واضحا من المسابقة سواء بالعودة وإعلان موعد التدريبات أو بالانسحاب على طريقة الزمالك.

وفى وقت سابق، رشح عضو بلجنة التخطيط بالأهلى عبد الرحمن مجدى نجم الإسماعيلى ومنتخبنا الأولمبى ليكون بديلاً لرمضان صبحى حال توصل ناديه لاتفاق بخصوص ضمه مع إدارة الدراويش، ويُجيد عبد الرحمن مجدى اللعب فى مركزى الجناح الأيمن والأيسر المهاجم كما أنه يمتاز بتسديداته القوية واستغلاله الفرص داخل منطقة الجزاء.

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ويعد تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.