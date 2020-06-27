شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح ينتظم فى المسحة الثانية لـ"كورونا" بسموحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد أحمد فتوح، الظهير الأيسر للزمالك المعار إلى سموحة اليوم، السبت، مع فريقه أثناء الخضوع للمسحة الثانية لفيروس كورونا فى مقر النادى، عقب تخلفه عن التواجد خلال إجراء المسحة الأولى لفيروس كورونا لفريقه قائلاً، "كان لدى بعض المشاكل الخاصة ولم أتمكن من الحضور، ولكن أنا بصحة جيدة ولا أعانى من أى شىء وسأتواجد فى الإسكندرية من أجل الاستعداد لإجراء مسحة كورونا"، وهو ما حدث اليوم بخضوع اللاعب مع فريقه لمسحة كورونا.

وأنهى نادى سموحة إجراءات الخضوع للمسحة الثانية بمقر النادى اليوم، وحضر جميع الجهاز الفنى والطبى والإدارى واللاعبين والعاملين، وأعلن حماده صدقى المدير الفنى للفريق أنه سيخوض تدريبه الأول فى السابعة مساء اليوم، وسيتم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات وتضم كل مجموعة 12 لاعبا، وحرص فرج عامر رئيس النادى على إجراء اتصال هاتفى بحماده صدقى المدير الفنى للاطمئنان على جميع اللاعبين وسير عملية المسحه الثانية ضمن الإجراءات التى تتم من أجل عودة النشاط الكروى خلال المرحلة المقبلة.

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وأعلن محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن المسحة الأولى التى خضع لها الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبون والعاملون بالنادى، "سلبية" ولم يظهر وجود كورونا على أى فرد من الذين تم سحب عينتهم وأضاف عامر أن كل ما يقال ما هو إلا اجتهادات وشائعات، ولذلك أطالب الجميع بتوخى الحذر وعدم الزج باسم النادى فى مثل هذه الأمور التى لا تحتمل الاجتهاد وأكد رئيس سموحه أنه سيتم عمل المسحة الثانية للاعبين اليوم السبت وهو ما حدث، على أن يعودوا للتدريبات بشكل طبيعى مع أخذ كافة التدابير الاحترازية.

وتنتهى إعارة أحمد فتوح إلى سموحة بنهاية الموسم الجارى ويرغب الفريق السكندرى فى الحفاظ على استمراره بين صفوفه بعدما تألق مع الفريق والمنتخب الأولمبى فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة وسيبحث مسئولى النادى السكندرى فى الفترة المقبلة مع الزمالك إمكانية استمراره ضمن صفوف الفريق فى الموسم الجديد.



خضوع لاعبى سموحة للمسحة الثانية



خضوع سموحة للمسحة الثانية