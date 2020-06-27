شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما قال ظهير الأهلي لـجوزيه: "اتكلم بأدب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

قد لا يعلم كثيرون أن محمد عمارة نجم المنتخب الوطنى والأهلى الأسبق أحد اللاعبين القلائل فى الأهلى بل ربما يكون الوحيد الذى دخل فى صدام قوى مع البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للأهلى، ووصل الصدام مداه عندما انتقد عمارة طريقة تعامل جوزيه مع اللاعبين .

Advertisements

رفض محمد عمارة أن يتهاون أمام انتقادات جوزيه اللاذعة ضد لاعبى الأهلى، وهاجم المدرب البرتغالى بجرأة فى غرفة خلع الملابس، وفى هذا الشأن حكى محمد عمارة، صاحب التاريخ الطويل والرائع مع منتخب مصر وهانزا روستوك الألمانى والأهلى فى وقت سابق، كواليس مشادة عنيفة مع جوزيه.

وقال عمارة، فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، كانت تجربتى مع الأهلى جيدة للغاية حققت خلالها بطولات وإنجازت بالقميص الأحمر، انتقلت للأهلى من بلدية المحلة موسم 96/97.. وللعلم كنت وقتها لاعباً فى المنتخب الأولمبى ثم المنتخب الأول ولعبت للأهلى موسمين قبل أن أرحل للاحتراف بالدورى الألمانى لمدة خمسة مواسم، قبل أن أعود للأهلى وألعب معه موسمين وأرحل فى الثالث.

وأضاف عمارة، خلال تدريب جوزيه للأهلى كنت أرفض طريقته فى توجيه اللاعبين، والتى كانت خارج النص، ويعلم كثيرون أن مانويل جوزيه «كان بيشتم اللعيبة» ويتجاوز معهم بدرجة كبيرة فى أمور خارجة عن حدود الأدب والتدريب، فكان يعقد محاضرات للتوبيخ والتجاوزات، لكن أنا الوحيد اللى تحديته وحرصت أن أكون حاسماً معه وقلت لأحمد عبده مترجمه قول لجوزيه من فضلك.. اتكلم بأدب.. ومتتكلمشى معايا غير فى الكورة.. أى تجاوز أو خروج عن النص مش هسكت لك.