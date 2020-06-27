شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تدعو الشباب المصرى للمشاركة فى المشاورات الشبابية العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، الشباب المصرى للتسجيل للمشاركة فى مبادرة المشاورات الشبابية العربية 2020 عبر تقنية الاتصال المرئى تحت شعار "تشبيك رؤى الشباب من أجل المستقبل"، والتى تنظمها الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وذلك من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، خلال الفترة من 20 – 22 يوليو 2020.

وتأتى مهمة المشاورات فى إشراك الشباب فى صياغة مستقبلهم والبرامج التى تسهم فى تنميتهم، وتطوير الأنشطة الشبابية على المستوى العربى من خلال أساليب مبتكرة يقودها الشباب، وفقاً لمقتضيات المرحلة الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى جمع آراء الشباب العربى وتعليقاتهم ومقترحاتهم بشأن الأولويات المقبلة لبرامج الشباب فى ظل التحول والتطورات والتحديات التى يشهدها العالم جراء جائحة كورونا وما بعدها.

وتهدف المشاورات الشبابية العربية إلى تعزيز التعاون بين الشباب العربى والمؤسسات الحكومية وجامعة الدول العربية، ووضع خطة مقترحة للبرامج والأنشطة الشبابية فى شتى المجالات، وتبادل الأفكار والخبرات وتشبيك أفكار الشباب حول مستقبل البرامج الشبابية عربياً فى ظل جائحة كورونا وما بعدها، بالإضافة لتشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة والايجابية.

كما تهدف المشاورات الشبابية العربية لتعزيز مفهوم إشراك الشباب فى صياغة وتصميم البرامج التى تستهدفهم، والاستثمار فى أفكار الشباب ومعرفة متطلبات الشباب العربى من برامج فى الوقت الراهن وفى المستقبل وتحديد الضرورى تنفيذها خلال الفترة المقبلة، علاوة على تحفيز العمل للوصول إلى تحقيق أثار إيجابية على الشباب فى المستوى العربى فى ظل جائحة كورونا وما بعد الجائحة، وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ تستهدف تنمية الشباب العربي، يتم توثيقها كدليل لبرامج الشباب لثلاثة أعوام قادمة.

ويشترط فى المتقدمين للمشاركة فى المشاورات الشبابية العربية أن يكون سن المتقدمين من 18 – 40 عام، يفضل أن يكونوا من الشباب الذين شاركوا فى تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالشباب والبرامج التى تؤهل وتبنى قدرات الشباب فى المجالات كافة، ويفضل أن يكونوا من الشباب ذوى التأثير الإيجابى والاستثنائى فى مجال عملهم ومجتمعهم، والشباب ممن لديهم خطط للترويج لمبادرات وأفكار الشباب، وأن يُقَدِم من وقع عليه الاختيار ورقة عمل تتحدث عن رؤية الشاب أو الشابة عن مستقبل الأنشطة الشبابية فى ظل جائحة كورونا وما بعدها، ومتطلبات الشباب من برامج وأنشطة فى الوقت الراهن والمستقبل.

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وللتسجيل فى مبادرة المشاورات الشبابية العربية يرجى الدخول على الرابط التالى :

لمزيد من المعلومات يمكن مشاهدة :

يذكر أن أخر موعد للتسجيل للمشاركة فى المشاورات الشبابية العربية 5 يوليو 2020 .