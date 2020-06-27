شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي عبد الرازق لليوم السابع: معلول مش أسرع ديلفرى فى مصر ودكة الأهلي دمرت مواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ـ خسرت الكأس أمام الزمالك بفعل فاعل

ـ لا أنصح كريم العراقي بالأهلي وليعتبر بمصير صلاح محسن

ـ جوزيه اتعادل معايا بالعافية وسمير عثمان ظلمنا

ـ مصطفى محمد مستقبل الهجوم في مصر

ـ عماد النحاس الأفضل فى الدوري وكارتيرون يتفوق على فايلر

ـ لا أتابع السوشيال ميديا وبعدت عن التدريب لأسباب صحية

ـ اتوقفت 3 أشهر بسبب هزار مدحت فقوسة

رغم هدوئه وأخلاقه المعروفة تصدر دائماً مواقع السوشيال ميديا بتصريحاته، الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفنى السابق للمصرى البورسعيدى، ومن قبله نادى سموحة، والذى أثبت كفاءة كبيرة فى قيادة الفرق التي دربها حتى أصبح عقدة للنادي الأهلي، وتغلب على المارد الأحمر رغم النجوم التي امتلكها في العصر الذهبي مع مانويل جوزيه، الخليج 365 تحدث مع مدير قطاع الناشئين حالياً بالنادي المصري عن سر ابتعاده عن عالم التدريب مؤخراً وتصدره مواقع السوشيال الميديا والعديد من الأمور فى الحوار التالي:

ما هي القرارات التى اتخذتها فى قطاع الناشئين بالمصري بعد كورونا

حددنا احتياجات الفريق الأول للمصرى، بالاتفاق مع طارق العشري، ووفقا لذلك اخترنا مجموعة من الناشئين ووضعنا لهم برنامج تدريب خاص بالمنزل ليكونوا جاهزين للمشاركة مع الفريق وقمنا بعمل جروب واتس آب للتواصل معهم.

بماذا تنصح كريم العراقى بعد اهتمام الأهلي بضمه؟

مع احترامي للأهلي، أتمنى أن يفكر اللاعبون بشكل أكبر فى الاحتراف الخارجي وليس الداخلي، كريم العراقي يلعب بالمركز الأساسي بالمصري حاليا، وبالتالي تحقق له ميزتان وهما الميزة المادية وميزة اللعب، وبناءً على ذلك تألق اللاعب وانضم للمنتخب الأولمبي، لكن إذا كنت لاعبا احتياطيا فى الأهلي لن تحتفظ بمكانك فى المنتخب، وفي لاعبي الأهلي المنضمين للجونة مثال وعبرة، إذا كنت ستشترط فى تعاقدك أنك ستلعب أساسيا فهذا أمر آخر.

هل دمرت دكة الأهلي المواهب الكروية؟

الأهلي مكتظ باللاعبين، والدليل على ذلك مع حدث مع عدد منهم بعد إعارتهم أو بيعهم لنادي الجونة، وياسر إبراهيم الذى انتقل إلى الأهلي بعد تألقه في سموحة ولكنه أحيل إلى الدكة أيضا قبل أن يعود إلى المشاركة، وأيمن أشرف إذا لم يكن يجيد اللعب في مركز المدافع ما كان ليلعب في وجود علي معلول.

كيف ترى غزو لاعبي شمال أفريقيا للدوري المصري؟

هناك عدد من اللاعبين المميزين من شمال أفريقيا مثل أشرف بن شرقي، ولكن من وجهة نظري لا يجب أن يزيد عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الفرق عن لاعبين أوثلاثة على الأكثر، فتح باب الاحتراف للاجانب أثر بشكل سلبي على المنتخب الذي يبحث عن لاعب وسط مهاجم ولا يجد لاعل مناسب لأن أغلب الأندية تعتمد على أجانب في هذا المركز.

وماذا عن علي معلول؟

لاعب مميز ومع ذلك توجد علامات استفهام فهو لا ينضم لمنتخب تونس رغم لعبه بشكل أساسي مع الأهلي، ويتم استبعاده لأسباب فنية.

وما رأيك في معاناة مصر بمركز الهجوم؟

لا يوجد اهتمام بالناشئين بشكل كافي وهذا سر معاناة مصر في هذا المركز، فمثلا مصطفى محمد الذي يمثل مستقبل الهجوم في مصر لم يبزغ نجمه إلا بعدما حصل على فرصة فى طلائع الجيش، وصلاح محسن الذى تسبب فى رفع أسعار اللاعبين بمصر لم يشارك مع الأهلي إلا دقائق قبل أن يتم إعارته لسموحة، وأشعر أنه خلال آخر مباراتين مع الفريق السكندري استعاد جزءا من مستواه.

ولا يمكن أن ننسى أيضا حسام حسن مهاجم سموحة، فهذا اللاعب تعرض للظلم باستبعاده من المنتخب رغم امتلاكة القدرة والمهارة.

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حدثنا عن كواليس فوزك التاريخى مع سموحة بثلاثية على الأهلي؟

حدثنا عن كواليس هذه المباراة؟

كانت الأصعب لأنها كانت حاسمة، واجهنا الأهلي في منافسة شرسة على الدوري مع الزمالك، وكان تعادلنا مع الفريق الأحمر يعكي الزمالك فرصة للمنافسة، وفي نفس وقت تلك المباراة كان الفريق الأبيض يلعب مع الاتحاد السكندري، لعبت بطريقة 3/6/1، بكثافة كبيرة في وسط الملعب لغلق المساحات على نجوم الأهلي الكبار في ذلك الوقت مثل بركات وابو تريكة وأسامة حسني، خرجنا الشوط الأول متقدمين على الأهلي 2/0، وفي الشوط الثاني استطاع بركات أن يتخطى حسن الشامي ويسجل هدف في الدقيقة 30 من عمر الشوط، واستمر اللعب حتى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع "عشان الأهلي لازم يكسب"، وفي الدقيقة الأخيرة بعدما فقد اللاعبين تركيزهم سدد أحمد السيد كرة وتعادل للأهلي، خرجت بعدها وقلت لسمير عثمان أنه ظلمنا لصالح الأهلي.

حدثنا عن كواليس مواجهة مانويل جوزيه فى تلك المباراة؟

الفرحة الهسيترية التى رأيتها من جوزيه مع لاعبي الأهلي بعد التعادل لم تكن منطقية، خاصة أن سموحة كان مجرد فريق صاعد حديثا للدوري، ولا أنسى إثناء جوزيه علينا عندما قال فى المؤتمر الصحفي "واجهت مدرب واعي وفاهم".

توقعت مستقبلا مختلفا لناصر ماهر لماذا لم يحجز مكانه بالأهلي؟

ناصر ماهر أفضل لاعب وسط في مصر بعد عبد الله السعيد، لأنه يمتلك المهارة وسنه صغير ولديه حلول، لكنه لم يحصل على فرصة، كان قادرا على تعويض رحيل عبد الله السعيد وكان سيلعب أساسيا ويكون له دور مؤثر، بدليل أنه استعاد تألقه بعد الرحيل إلى سموحة.

حدثنا عن كواليس المشاجرة التى دارت بينك وبين حمدي النقاز؟

فنيا أرى حمدي النقاز لاعب عادي ولم أكن مقتنع بإمكانياته، في نهائي كأس مصر الذي خسرناه أمام الزمالك خلال تدريبي لسموحة، كنت أوجه اللاعبين من المنطقة الفنية، فوجئت بتوجيهه سباب لي قائلا "يا مصري يا كذا.."، فنهرته وقلت له " المصري أكبر منك 100 مرة".

لماذا ابتعدت عن مجال التدريب واتجهت للعمل الإداري؟

لم أبتعد عملت مديرا فنيا لنادي السويس قيل تولي قطاع الناشئين في المصري، بعد مروري بأزمة صحية طلب مني سمير حلبية أن اتولى مسئولية الناشئين فلم اتوانى عن المصري.

وما رأيك في صراع نادى القرن بين الأهلي والزمالك؟

الأهلي حصل على اللقب بقرار الاتحاد الأفريقي، بعد ذلك رأينا الزمالك علق لافتات على أنه نادي القرن، كلها مسميات، ونحن نحتفل بمؤية النادى المصري لماذا لا نطلق لقب نادي القرن إحنا كمان، في رأي هذا الأمر متعلق بالاتحاد الأفريقي وقراره هو الذي يجب أن يطبق.

لمن تمنح جائزة أفضل مدرب في الموسم الجاري؟

عماد النحاس أفضل مدرب.

لماذا لم تختار فايلر أو كارتيرون مع الأهلي والزمالك؟

نجاح المدرب يقاس بتألقه مع فريق صغير وليس الفرق الكبيرة، وعماد النحاس حقق إنجازا مع المقاولون منذ الموسم الماضي بعدما كان مهددا في الجدول، لكن الأهلي والزمالك قادران على النجاح حتى دون مدرب، ولذلك النحاس استحق الأفضل، ويأتي بعده باتريس كارتيرون لأنه قدم خطة وشكلا مع الزمالك ثم فايلر.

لماذا رحلت عن سموحة رغم النجاحات التي حققتها ووصولك لنهائي كأس مصر؟

بقيت فى سموحة 7 سنوات حققت طموحاتي مع الفريق وكانت لدي رغبة العودة إلى بلدي.

حدثنا عن كواليس نهائي الكأس أمام الزمالك؟

دخلت المباراة وأنا واثق من الفوز بنسبة90%، وانعكس هذا على أداء اللاعبين ولكن تعرضنا لظلم تحكيمي واضح وخسرنا اللقب بفعل فاعل، بعدما أحرزنا هدفوفي بداية المباراة عن طريق حسام حسن ثم تعاظل الزمالك في الدقيقة 86، بعدما لعبنا الشوط الثاني منقوصين عقب طرد لاعب وحتى في الوقت الإضافي أحمد تمساح أهدر فرصة التقدم من جديد.

كيف ترى ارتفاع أسعار اللاعبين في الدوري المصري

غير منطقية، لا يوجد لاعب يستحق أكثر من 2 مليون جنيه باستثناء عبد الله السعيد قيمته من 6 إلى 8 ملايين جنيه، الآن نسمع أرقاما غريبة مثلا فرحاني ساسي يطلب 2.5 مليون جنيه للتجديد "يطلعوا كام دول" ، اتذكر أننا اشترينا طارق حامد من الطلائع بحوالي 150 ألف جنيه، بالتأكيد هو تألق الآن واشتغل على نفسه ولكن الأسعار الحالية مبالغ فيها.

ما رأيك في الانتقادات الموجهة لطارق حامد عن لعبه العنيف؟

لا أرى ذلك فى طارق حامد، والدليل أنه لاعب أساسي مع أي مدرب تولى تدريب الزمالك وكذلك مع المنتخب.

كيف تسبب مدحت فقوسة في إيقافك؟

في مباراة المصري والترسانة، كان حكم المباراة نشأت عبد الحكيم، فجأة رفع فقوسة صوته منتقداً الحكم الذي جاء مسرعاً إلى الدكة، في هذا الوقت كنت أقضي عقوبة إيقاف 6 أشهر ويتبقى لي يوم واحد على العودة، ونظر مدحت فقوسة على الدكة فقال له الراحل مسعد نور "بلاش أنا" فوجئت بمدحت فقوسة موجهاً إلى الحديث "الراجل ماشي كويس ليه بتشتمه"، فتعرضت لعقوبة إيقاف جديدة لمدة 3 أشهر، فقوسة أكثر النجوم أصحاب الظل الخفيف في الكرة المصرية، وبعد تتويجه بكأس العالم العسكري "قال للمحافظ حطني مكان ديليسيبس".

كيف تتابع تفاعل رواد السوشيال ميديا مع تصريحاتك؟

ليس لي علاقة بالسوشيال ميديا ولا أتابعها، باستثناء صفحة واحدة دشنها ابني على فيس بوك لنشر صو وفيديو من تدريبات فريق السويس عندما توليت تدريبه ولكني لا أتعامل مع مواقع التواصل.