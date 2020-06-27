برة الملعب.. آية الحوشى لاعبة اليد: مثلى الأعلى منى زكى فى المحافظة على بيتها وشغلها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى آية الحوشى حارسة مرمى كرة اليد فى النادى الأهلى، ومن أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الرسم و الكتابة. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ الكوكيز والتشيز كيك. من نجمك المفضل؟ محمد صلاح. من مطربك المفضل؟ مطربي المفضل تامر حسني محليا وعالميا drake و Eminem .

أية الحوشى 2 لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ كنت أتمني أكون لاعبة لأنى فعلا اتعلمت وشوفت حاجات عمرى ما كنت هتعلمها غير فى كرة اليد، وفعلا عشت أحسن أيام حياتى فى اللعبة. Advertisements لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ بعمل نفسى مش واخدة بالى وخلاص تجنبا للمشاكل. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ مني زكي عشان هي جميلة ومحافظة علي شغلها و بيتها وأنا شايفة إنها عارفه توفق بين الاتنين.

أية الحوشى بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال. تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط؟ بالنسبالي مش شرط يكون بيلعب رياضة معينة بس يكون بيروح الجيم .

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