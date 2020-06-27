شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة العداء الكينى كامورور بكسر فى الساق بعد حادث سير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام محلية، إن العداء الكينى جيفرى كامورور حامل الرقم القياسى العالمى لسباق نصف الماراثون، أصيب بكسر فى الساق، بعد أن صدمته دراجة نارية من الخلف خلال التدريبات يوم الخميس، ونقلت صحيفة ديلى نيشن المحلية عن كامورور (27 عاما)، إنه أصيب بجروح فى الساق والرأس خلال الحادث.

وقال العداء الفائز بماراثون نيويورك فى العام الماضى للصحيفة، "كنت على بعد كيلومتر واحد من منزلى خلال تدريباتى الصباحية عندما صدمتنى دراجة نارية مسرعة من الخلف وسقطت أرضا وأصيبت ساقي."

وأضاف كامورور، "أصبت بجروح أيضا فى الرأس وساعدنى (سائق الدرجة النارية) على النهوض ونقلنى للمستشفى."

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وقال الطبيب الذى تولى علاج العداء المصاب للصحيفة، إنه أصيب بكسر فى الساق اليمنى إلى جانب بعض الكدمات فى الرأس، لكن حالته جيدة جدا بعد خضوعه لعملية جراحية.

وتمنى إيليود كيبتشوجى حامل الرقم القياسى العالمى لسباق الماراثون، والذى يتدرب مع كامورور الشفاء العاجل لمواطنه المصاب.

وقال كيبتشوجى عن الحادث، "العالم مليء بالأشياء الغامضة ومنها ما حدث لزميلى وصديقي."