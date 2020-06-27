شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات شاقة لإكرامي ولطفى.. والتعقيم مُستمر فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاضت المجموعة الثانية من الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مراناً بدنياً قوياً صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وضمّت المجموعة كلا من: رمضان صبحى ومروان محسن وشريف إكرامى وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدى أفشة وأحمد فتحى وعلى لطفى وجونيور أجايي، ومحمود متولى ومحمود وحيد، ومحمد شكرى وعربى بدر.

وخضعت المجموعة لوحدات بدنية متنوعة تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام بالفريق، كما خاضت المجموعة تدريبات بالكرة فى إطار البرنامج الموضوع لها، فى الوقت الذى أدى فيه ثنائى حراسة المرمى؛ شريف إكرامى وعلى لطفى تدريبات فنية قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.

فيما حرص الجهاز الطبى للأهلى على التأكيد على عملية التعقيم الخاص بالملعب والمعدات بين مران المجموعة الأولى والثانية، وشملت عملية التعقيم جميع الأدوات الخاصة بالتدريب وقوائم المرميين والمقاعد، وحرص طبيب الفريق على قياس درجة حرارة المجموعة الثانية داخل الملعب بعد قياس درجات الحرارة قبل دخول بوابة التعقيم الالكترونية الخاصة بمدخل النادى بالجزيرة والتى تم تجهيزها لاستقبال اللاعبين والأعضاء، ويقوم الأهلى باتباع وتنفيذ كافة الشروط والتعليمات الاسترشادية التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، منذ العودة للتدريبات يوم الأربعاء الماضي.