ليفربول يصدر بياناً رسمياً بسبب احتفالات جماهيره بـ"بريميرليج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي بياناً مشتركاً بالتعاون مع مجلس المدينة وشرطة ميرسيسايد وتم وصف احتفالات الجماهير بعد تتويج الفريق رسمياً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020 بسلوك غير مقبول.

وخرج عدد كبير من مشجعي نادي ليفربول لشوارع المدينة من أجل الاحتفال بالتتويج رسمياً بـ"بريميرليج" عقب خسارة مانشستر سيتي 2-1 أمام تشيلسي في مباراة الجولة الـ31 للدوري الإنجليزي.

ويعد اللقب هو الأول لنادي ليفربول منذ 30 عاماً والـ19 في تاريخ النادي.

وقال النادي في بيانه المشترك مع الشرطة ومجلس المدينة، أنه طوال الاسبوع الماضي، كان هناك عمل على تذكير الناس بشكل مستمر بأن المدينة مازالت متأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتطلب من الجماهير الإحتفال بالفوز باللقب بشكل آمن.

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وأشار البيان الى قيام عدة آلاف من المشجعين بالتجمع واختار البعض تجاهل التوجيهات الخاصة بالتباعد الاجتماعي مما جعل هناك مخاطرة للسلامة العامة.

وشدد البيان أن المدينة لا تزال تعيش في أزمة تخص الصحة العامة وبالتالي هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق.

وأكد البيان أن مازال الخطر قائم بشأن موجة ثانية من (كوفيد-19) وأنه يجب العمل معاً من أجل التأكد أنه لا يوجد تراجع عن كل ما تم تحقيقه خلال فترة الغلق.

واختتم البيان المشترك بين نادي ليفربول ومجلس المدينة وشرطة ميرسيسايد، أن الجميع سوف يعمل من أجل "موكب الانتصار" عندما تكون الفرصة مناسبة لكي يجتمع الجميع في مكان واحد من أجل الاحتفال، لكن حتى يأتي الوقت المناسب، فسلامة مدينة ليفربول على رأس الأولويات.