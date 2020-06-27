لحظة بلحظة.. أستون فيلا 0 - 0 وولفرهامبتون.. المحمدي وتريزيجيه بدلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة أستون فيلا و وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر الدوري الإنجليزي. وشهدت تشكيلة فريق أستون فيلا تواجد المحترفان المصريان بصفوف الفريق أحمد المحمدي ومحمود حسن"تريزيجيه" على مقاعد البدلاء. Advertisements ويدخل أستون فيلا المباراة وهو في المركز الـ 19 بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز السادس برصيد 49 نقطة. انتظروا تغطية لأحداث المباراة فور بدايتها: انطلاق المباراة

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