هيجواين: أدركت حاجة يوفنتوس إلى جهودي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أبدى المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين سعادته بالهدف الذي سجله خلال المباراة التي انتهت بفوز يوفنتوس على ضيفه ليتشي 4 / صفر مساء أمس الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مؤكدا أنه يدرك مدى حاجة الفريق إلى الدور الذي يلعبه.

وشارك هيجواين، العائد من الإصابة، من مقعد البدلاء في الدقيقة 77 من مباراة أمس، ونجح في إضافة الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 83 بمساعدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان هيجواين قد سافر إلى الأرجنتين للتواجد مع والدته خلال مرضها، وذلك في فترة الإغلاق العام التي شهدتها إيطاليا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعرض بعدها للإصابة لدى استئناف التدريبات في مايو الماضي.

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وقال هيجواين عقب مباراة أمس :"بعد فترة سيئة قضيتها، تغير شيء ما في تفكيري، وأدركت حاجة الفريق لي من أجل إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن."

وأضاف أنه بات بحال جيد ونجح في التسجيل، وتابع :"الآن علينا استعادة طاقتنا حيث أن أمامنا مباراة أخرى يوم الثلاثاء (أمام جنوه)."

وحقق يوفنتوس الفوز في مباراة أمس ليرفع رصيده في صدارة الدوري الإيطالي إلى 69 نقطة موسعا الفارق الذي يفصله عن لاتسيو صاحب المركز الثاني إلى سبع نقاط، علما بأن لاتسيو يخوض مباراته في المرحلة نفسها اليوم السبت أمام فيورنتينا.