الأهلي يعلن تفاصيل مران المجموعة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
كشف النادي الأهلي عن تفاصيل مران المجموعة الثانية صباح اليوم السبت بملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.
ويتدرب الأهلي يومياً على مجموعتين وذلك تنفيذاً للبروتوكول الطبي في اطار خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد قرار وزارة الشاب والرياضة بسماح الحكومة بالعودة للتدريبات تمهيداً لاستئناف النشاط من جديد.
وتواجد بالمجموعة الثانية كلا من: رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي، ومحمود متولي ومحمود وحيد، ومحمد شكري وعربي بدر.
ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للنادي الأهلي، عقد ديفيد سيزا المدرب العام، وسامي قمصان بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ويانكون ميشيل، مدرب الحراس اجتماعا مطولا مع اللاعبين قبل بداية مران المجموعة الثانية من اللاعبين.
وخاضت خاضت مرانا بدنيا قويا، وتدريبات بالكرة في إطار البرنامج الموضوع لها.
وأشار الموقع الرسمي للأهلي، أن ثنائي الفريق حمدي فتحي ومحمد محمود خاضا تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل، وتأتي مشاركة الثنائي في الوحدات التدريبية الخفيفة بالكرة في إطار تجهيزهما للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية في الأيام المقبلة.
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