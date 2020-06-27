تأهيل الثلاثي المصاب مستمر.. تفاصيل مران المجموعة الأولى في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

واصل ثلاثي الأهلي (كريم نيدفيد وحمدي فتحي ومحمد محمود) أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق صباح اليوم السبت بملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويتدرب الأهلي يومياً على مجموعتين وذلك تنفيذاً للبروتوكول الطبي في اطار خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد قرار وزارة الشاب والرياضة بسماح الحكومة بالعودة للتدريبات تمهيداً لاستئناف النشاط من جديد.

وتضم المجموعة الأولى كلا من محمد الشناوي ووليد سليمان وعلي معلول وأيمن اشرف ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأليو ديانج وأليو بادجي وجيرالدو ومصطفى شوبير ومحمد فخري وشادي رضوان.

وأفاد مراسل "يلا كورة" أن الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود قطعا شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها كل منهما، حيث قاما بتأدية التدريبات التأهيلية بالجري حول الملعب.

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وقام كريم نيدفيد بتنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي بأداء جلسة علاج طبيعي وجلسة أخرى في الجيم، وذلك في إطار البرنامج الذي يخضع له للتخلص من الإصابة التي تعرض لها.

وكان حمدي فتحي قد أجرى من قبل جراحة في غضروف الركبة، بينما خضع محمد محمود لجراحة الرباط الصليبي، في حين غاب نيدفيد عن الملاعب لفترة طويلة بسبب جراحته في الركبة.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة في إطار البرنامج البدني الموضوع لهم منذ استئناف التدريبات صباح الأربعاء الماضي.

وفيما يخص تدريب حراس المرمى، قام يانكون ميشيل، مدرب الحراس بمنح الشناوي ومصطفى شوبير وحدات تدريبية متنوعة، بعدما خاص اللاعبان تدريبات بدنية قوية في الجزء الأول من المران.