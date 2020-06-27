لاعبو المقاولون يجرون المسحة الطبية الثانية بمقر النادي

أجرى لاعبو الفريق الأول بنادي المقاولون العرب، المسحة الثانية من فيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، داخل مقر النادي، ذلك يأتي ذلك بالاتفاق مع اللجنة الطبية المكلفة من اتحاد الكرة، استعدادًا لعودة الدوري الممتاز

لكرة القدم المرتقبة بعد توقف طويل، اثر تفشي فيروس كورونا.

وكان لاعبو المقاولون أجروا مسحة كورونا الأولى يوم الاثنين الماضي، وظهرت حالة إيجابية واحدة فقط من

اللاعبين مصابة بالفيروس، وتم عزله لمدة أسبوع.

وبدأ نادي المقاولون العرب تدريباته منذ يوم الخميس الماضي ، بمجموعات مصغرة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، للحد من تفشي الفيروس. ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول الدورى الممتاز برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.