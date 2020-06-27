أجرى لاعبو الفريق الأول بنادي المقاولون العرب، المسحة الثانية من فيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، داخل مقر النادي، ذلك يأتي ذلك بالاتفاق مع اللجنة الطبية المكلفة من اتحاد الكرة، استعدادًا لعودة الدوري الممتازلكرة القدم المرتقبة بعد توقف طويل، اثر تفشي فيروس كورونا.
وكان لاعبو المقاولون أجروا مسحة كورونا الأولى يوم الاثنين الماضي، وظهرت حالة إيجابية واحدة فقط مناللاعبين مصابة بالفيروس، وتم عزله لمدة أسبوع.
وبدأ نادي المقاولون العرب تدريباته منذ يوم الخميس الماضي ، بمجموعات مصغرة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، للحد من تفشي الفيروس. ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول الدورى الممتاز برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو المقاولون يجرون المسحة الطبية الثانية بمقر النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.