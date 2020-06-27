أجرى نادى الاتحاد السكندرى منذ قليل المسحة الثانية لتحاليل فيروس كورونا المستجد بين لاعبى الفريق الاول لكرة القدم بفرع النادى بسموحة نادى .
وكانت نتيجة المسحة الاولى قد أكدت إيجابيتها للاعب واحد فقط ، ويستقبل الاتحادالسكندرى رواده من الأعضاء يوم الاربعاء القادم الموافق ١ يوليو القادم وكان زعيم الثغر قد أصدر بيان توضيحى أمس الأول للتأكيد على الأمر .
وشدد البيان الموقع من محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة النادى بأنه لن يسمح بالتهاون مع الأجراءات الأحترازية المتبعة لمنع أنتشار فيروس كورونا المستجد ومنها عدم السماح لأى عضو الدخول والتحرك بالنادى بدون كمامة مع منع إستقبال الأطفال الأقل من ١٢ عام ولا سيما منع مران الألعاب الفردية بالصالات المغطاة .
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندري يخضع للمسحة الطبية الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.