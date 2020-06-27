اخبار الرياضه

الاتحاد السكندري يخضع للمسحة الطبية الثانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أجرى نادى الاتحاد السكندرى منذ قليل المسحة الثانية لتحاليل بين لاعبى الفريق الاول لكرة القدم بفرع النادى بسموحة نادى .

 

وكانت نتيجة المسحة الاولى قد أكدت إيجابيتها للاعب واحد فقط ، ويستقبل الاتحاد

السكندرى رواده من الأعضاء يوم الاربعاء القادم الموافق ١ يوليو القادم وكان زعيم الثغر قد أصدر بيان توضيحى أمس الأول للتأكيد على الأمر .

 

وشدد البيان الموقع من محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة النادى بأنه لن يسمح بالتهاون مع الأجراءات الأحترازية المتبعة لمنع أنتشار فيروس كورونا المستجد ومنها عدم السماح لأى عضو الدخول والتحرك بالنادى بدون كمامة مع منع إستقبال الأطفال الأقل من ١٢ عام ولا سيما منع مران الألعاب الفردية بالصالات المغطاة  .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندري يخضع للمسحة الطبية الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا