الاتحاد السكندري يخضع للمسحة الطبية الثانية

أجرى نادى الاتحاد السكندرى منذ قليل المسحة الثانية لتحاليل فيروس كورونا المستجد بين لاعبى الفريق الاول لكرة القدم بفرع النادى بسموحة نادى .

وكانت نتيجة المسحة الاولى قد أكدت إيجابيتها للاعب واحد فقط ، ويستقبل الاتحاد

السكندرى رواده من الأعضاء يوم الاربعاء القادم الموافق ١ يوليو القادم وكان زعيم الثغر قد أصدر بيان توضيحى أمس الأول للتأكيد على الأمر .

وشدد البيان الموقع من محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة النادى بأنه لن يسمح بالتهاون مع الأجراءات الأحترازية المتبعة لمنع أنتشار فيروس كورونا المستجد ومنها عدم السماح لأى عضو الدخول والتحرك بالنادى بدون كمامة مع منع إستقبال الأطفال الأقل من ١٢ عام ولا سيما منع مران الألعاب الفردية بالصالات المغطاة .