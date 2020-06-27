إسبانيول يقيل مديره الفني قبل يوم من مواجهة ريال مدريد

أعلن نادي إسبانيول الأسباني اليوم السبت ،إقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أبيلاردو فيرنانديز، وذلك بسبب سوء نتائجه في المباريات الأخيره التي خاضها الفريق ببطولة الدوري.
وأصدر النادي الكتالوني بيان له عبر موقعةالرسمي معلنا فيه إقالة المدير الفني أبيلاردو، بسبب سوء نتائجه مع الفريق في الفترة السابقة، وتعين المدير الرياضي روفيتي كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم.
ومن المقرر أن يلتقي إسبانيول نظيره ريال مدريد متصدر الدوري جتي الأن برصيد 68 نقطة، غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني.
يذكر أن إسبانيول قد فشل في جني أي نقاط في أخر ثلاث مباريات له بالدوري أم كلا من خيتافي وليفانتي وريال بيتيس.
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