زي النهاردة.. الإسماعيلي يودع دورى أبطال العرب

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي في مثل هذا اليوم الموافق 27 يونيو 2004، دورى أبطال العرب والتى توج بها فريق الصفاقسى التونسى بركلات الترجيح 4/3، وجاء ذلك بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة التي جمعت بنهما فى بيروت بالنسخة الأولى للبطولة. بين الفريقين فى المباراة التي جمعت بنهما فى بيروت بالنسخة الأولى للبطولة. جاء تشكيل الإسماعيلى فى النهائى كالتالي.. محمد صبحي في حراسة المرمى، أحمد الجمل، المعتصم سالم، عمرو فهيم (عبدالله السعيد)، محمد يونس (محمد عبدالله)، محمد عبدالستار، شريف عبدالفضيل (حسنى عبدربه)، أحمد فتحي، محمد سليمان حمص، عمر جمال، محمد محسن أبوجريشة. عمرو فهيم (عبدالله السعيد)، محمد يونس (محمد عبدالله)، محمد عبدالستار، شريف عبدالفضيل (حسنى عبدربه)، أحمد فتحي، محمد سليمان حمص، عمر جمال، محمد محسن أبوجريشة. كان فريق الكرة الأول بالإسماعيلي صعد إلى الدور النهائي على حساب نظيره فريق الهلال السعودي، بينما صعد الصفاقسى على حساب الزمالك.

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