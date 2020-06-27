أعلن دين سيميث المدير الفني لأستون فيلا عن تشكيل فريقه لمواجهة ولفرهامبتون في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت، في تمام الواحة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثاية والثلاثين من ضمن منافسات الجولة الثاية والثلاثين من الدوري الإنجليزي وجاء تشكيل أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه المصريان أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه المتواجدان علي مقاعد البدلاء كالتالي:- علي مقاعد البدلاء كالتالي:- في حراسة المرمي: نيلاند. الدفاع: كونسا – مينجس – هاوس – تارجت. Advertisements الوسط: ناكمبا – لويز – هوريان . الهجوم: جيرليش- ديفيس- ساماتا. قائمة البدلاء: رينا – تايلور- المحمدي – درينك وتر- تريزيجيه – الغازي- جوتا- فاسيليف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تريزيجيه والمحمدي علي مقاعد بدلاء أستون فيلا لمواجهة ولفرهامبتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.